Новости общества

19:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В центре Казани прошел дождь с градом

18:23, 13.08.2025

Дождь прекратится в течение часа, гроза — через 30 минут

В центре Казани прошел дождь с градом
Фото: Реальное время

Сегодня в центре Казани прошел дождь, сопровождавшийся градом. По данным сервиса «Яндекс Погода», дождь прекратится в течение часа, гроза — через 30 минут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Главное управление МЧС России по Татарстану распространило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с, туман, сильный дождь, местами возможен град.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также