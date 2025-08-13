В центре Казани прошел дождь с градом
Дождь прекратится в течение часа, гроза — через 30 минут
Сегодня в центре Казани прошел дождь, сопровождавшийся градом. По данным сервиса «Яндекс Погода», дождь прекратится в течение часа, гроза — через 30 минут.
Ранее Главное управление МЧС России по Татарстану распространило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с, туман, сильный дождь, местами возможен град.
