Новости общества

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

По договоренностям в Стамбуле с Украины вернули группу военнопленных

13:13, 04.07.2025

Они находятся в Белоруссии

По договоренностям в Стамбуле с Украины вернули группу военнопленных
Фото: Динар Фатыхов

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще одну группу российских пленных военнослужащих.

Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.

Сейчас военнослужащие из России находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на территорию РФ для лечения и реабилитации.

16 июня российская сторона передала украинской стороне 6 060 тыс. тел погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также