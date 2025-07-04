По договоренностям в Стамбуле с Украины вернули группу военнопленных
Они находятся в Белоруссии
В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще одну группу российских пленных военнослужащих.
Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
Сейчас военнослужащие из России находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на территорию РФ для лечения и реабилитации.
16 июня российская сторона передала украинской стороне 6 060 тыс. тел погибших военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня.
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