По договоренностям в Стамбуле с Украины вернули группу военнопленных

Они находятся в Белоруссии

Фото: Динар Фатыхов

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще одну группу российских пленных военнослужащих.

Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.

Сейчас военнослужащие из России находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на территорию РФ для лечения и реабилитации.



16 июня российская сторона передала украинской стороне 6 060 тыс. тел погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня.



Дарья Сайфиева