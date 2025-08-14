Форвард Сергей Торопов объявил о завершении карьеры

В прошедшем розыгрыше Единой лиги он помог казанскому клубу завоевать бронзовые медали чемпионата России

Фото: Динар Фатыхов

35-летний форвард Сергей Торопов, игравший за УНИКС в минувшем сезоне, объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

— В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ он принял участие в 55 матчах регулярного сезона, а также серии плей-офф и помог казанскому клубу завоевать бронзовые медали чемпионата России. Его средняя статистика составила 3,9 очка и 2,4 подбора за 12,5 минуты игрового времени, — говорится в публикации.

Сергей Торопов — обладатель Кубка России, дважды бронзовый призер чемпионата России и Единой лиги ВТБ, двукратный чемпион Суперлиги. В 2021 году он входил в состав национальной сборной России.

Напомним, в конце июля УНИКС объявил о назначении Марко Станоевича новым тренером по физической подготовке. Сербский специалист подписал контракт на сезон-2025/26.



Галия Гарифуллина