В Казани приступили ко второму этапу реставрационных работ здания фабрики Крестовниковых
Среди ключевых мероприятий — ремонт трещин в кирпичных стенах и укрепление фундамента и несущих конструкций
В Казани приступили ко второму этапу реставрационных работ здания фабрики Крестовниковых, расположенного по адресу ул. Габдуллы Тукая, 113. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Специалисты уже провели в здании противоаварийные работы и начали второй этап реставрации.
Среди ключевых мероприятий:
- ремонт трещин в кирпичных стенах и восстановление кладочных швов;
- гидроизоляция подвальных стен, находящихся в непосредственном контакте с грунтом;
- замена кровельного покрытия и реконструкция дверей и оконных рам, выполненная с использованием традиционных материалов и технологий;
- укрепление фундамента и несущих конструкций, включая использование современных методов усиления бетона;
- создание удобных условий доступности, включая установку лифтов и создание пандусов.
В XIX веке в здании действовало стеариново-мыловаренное производство, которое открыла московская компания «Братья Крестовниковы» в 1855 году. Вскоре оно стало крупнейшим производителем стеарина в стране, опережая конкурентов почти вдвое по объему продукции и количеству работников. В 2002 году объект был взят под государственную охрану.
— С 2014 года здание пустовало, но теперь благодаря инвестору началось его возрождение. После масштабной реставрации в здании фабрики планируют открыть гостиницу, — добавили в пресс-службе Комитета по охране объектов культурного наследия.
