Среди ключевых мероприятий — ремонт трещин в кирпичных стенах и укрепление фундамента и несущих конструкций

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

В Казани приступили ко второму этапу реставрационных работ здания фабрики Крестовниковых, расположенного по адресу ул. Габдуллы Тукая, 113. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Специалисты уже провели в здании противоаварийные работы и начали второй этап реставрации.

Среди ключевых мероприятий:

ремонт трещин в кирпичных стенах и восстановление кладочных швов;

гидроизоляция подвальных стен, находящихся в непосредственном контакте с грунтом;

замена кровельного покрытия и реконструкция дверей и оконных рам, выполненная с использованием традиционных материалов и технологий;

укрепление фундамента и несущих конструкций, включая использование современных методов усиления бетона;

создание удобных условий доступности, включая установку лифтов и создание пандусов.

В XIX веке в здании действовало стеариново-мыловаренное производство, которое открыла московская компания «Братья Крестовниковы» в 1855 году. Вскоре оно стало крупнейшим производителем стеарина в стране, опережая конкурентов почти вдвое по объему продукции и количеству работников. В 2002 году объект был взят под государственную охрану.

— С 2014 года здание пустовало, но теперь благодаря инвестору началось его возрождение. После масштабной реставрации в здании фабрики планируют открыть гостиницу, — добавили в пресс-службе Комитета по охране объектов культурного наследия.

Галия Гарифуллина