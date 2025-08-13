Трамп готов организовать встречу с Путиным и Зеленским после переговоров на Аляске

Американский политик отметил, что не уверен в успехе своей двусторонней встречи

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности организации встречи между лидерами США, России и Украины в случае успешных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет «Интерфакс».

— Если первая встреча пройдет хорошо, мы можем в скором времени провести вторую (...) между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был, — заявил Трамп журналистам.

Трамп подчеркнул, что заинтересован в проведении такой встречи в кратчайшие сроки после личной встречи с Путиным, чтобы найти решение по украинскому конфликту.

При этом американский политик отметил, что не уверен в успехе своей возможной двусторонней встречи с Владимиром Путиным.

Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление на Россию в случае, если встреча президентов на Аляске не принесет желаемых результатов.



Рената Валеева