Банк России опубликовал курс валют на четверг, 14 августа

17:47, 13.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 14 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар подешевел на 0,27 рубля, юань подорожал на 0,01 рубля, а евро — на 0,53 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,6 рубля;
  • евро — 93,39 рубля;
  • юань — 11,07 рубля.
Рената Валеева

