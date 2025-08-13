Банк России опубликовал курс валют на четверг, 14 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 14 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар подешевел на 0,27 рубля, юань подорожал на 0,01 рубля, а евро — на 0,53 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,6 рубля;
- евро — 93,39 рубля;
- юань — 11,07 рубля.
