Транспортная компания в Татарстане оштрафована на 1,5 млн рублей за коррупцию

В период с 2021 по 2023 год руководитель транспортной компании передал должностному лицу судоремонтной фирмы 780 тыс. рублей в качестве вознаграждения

Татарская транспортная прокуратура добилась штрафа в размере 1,5 млн рублей для транспортной компании, занимающейся перевозкой грузов по воде. Причиной стало коррупционное правонарушение, выявленное в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, передает пресс-служба.

Как установила прокуратура, в период с 2021 по 2023 год руководитель транспортной компании передал должностному лицу судоремонтной фирмы 780 тыс. рублей в качестве вознаграждения за ускорение ремонта судов.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МРИ ФНС России №6 по Татарстану Людмилы Куравиной.

Рената Валеева