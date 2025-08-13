Глава Нижнекамского района предупредил о мошенниках, действующих от его имени
Мошенники пытаются получить доступ к личным данным граждан
Глава Нижнекамского района Радмир Беляев предупредил жителей о новой активности телефонных мошенников, которые представляются им в мессенджерах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
— Дорогие нижнекамцы, коллеги, друзья, хочу предупредить о телефонных мошенниках, которые пишут от моего имени! — написал Беляев.
По его словам, мошенники создают фейковые страницы и от его имени призывают к различным действиям, в результате чего пытаются получить доступ к личным данным граждан.
Глава района призвал жителей Нижнекамска к бдительности и рекомендовал: «Перепроверяйте подлинность сообщений от контактов, которых нет в вашей телефонной книге».
Ранее прокуратура Татарстана предупредила граждан о новой схеме мошенничества, связанной с налоговыми вычетами.
