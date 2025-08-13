Новости общества

17:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура Татарстана предупредила о новой схеме мошенничества с налоговыми вычетами

15:36, 13.08.2025

Чаще всего жертвами подобной схемы становятся граждане в возрасте от 25 до 35 лет

Прокуратура Татарстана предупредила о новой схеме мошенничества с налоговыми вычетами
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Прокуратура Татарстана предупредила граждан о новой схеме мошенничества, связанной с налоговыми вычетами. Злоумышленники используют тему выплат для обмана жителей региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мошенники представляются сотрудниками налоговой или социальной службы и сообщают о якобы полагающемся гражданину налоговом вычете, например за обучение. Сумма вычета может варьироваться. Для оформления «выплаты» жертву просят назвать код подтверждения из СМС-сообщения.

После получения кода мошенники переходят ко второму этапу: звонят от лица сотрудника полиции и сообщают о попытке взлома счета и подозрительных транзакциях.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным прокуратуры, чаще всего жертвами подобной схемы становятся граждане в возрасте от 25 до 35 лет.

63-летний житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, потеряв в общей сложности 4,8 млн рублей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также