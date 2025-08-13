Прокуратура Татарстана предупредила о новой схеме мошенничества с налоговыми вычетами

Чаще всего жертвами подобной схемы становятся граждане в возрасте от 25 до 35 лет

Прокуратура Татарстана предупредила граждан о новой схеме мошенничества, связанной с налоговыми вычетами. Злоумышленники используют тему выплат для обмана жителей региона, сообщили в пресс-службе ведомства.



Мошенники представляются сотрудниками налоговой или социальной службы и сообщают о якобы полагающемся гражданину налоговом вычете, например за обучение. Сумма вычета может варьироваться. Для оформления «выплаты» жертву просят назвать код подтверждения из СМС-сообщения.

После получения кода мошенники переходят ко второму этапу: звонят от лица сотрудника полиции и сообщают о попытке взлома счета и подозрительных транзакциях.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным прокуратуры, чаще всего жертвами подобной схемы становятся граждане в возрасте от 25 до 35 лет.

63-летний житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, потеряв в общей сложности 4,8 млн рублей.

Рената Валеева