Прокурор запросил 8 лет колонии для блогера Ильи Варламова*
Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ
Гособвинитель запросил восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова*. Об этом пишет ТАСС.
Варламов* обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.
— Обвиняемому Варламову* гособвинение запросило восемь лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей заочно, — заявили в суде.
Дело рассматривается заочно, так как Варламов* находится за пределами России. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Напомним, ранее Варламов* неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.
Справка
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
