Прокурор запросил 8 лет колонии для блогера Ильи Варламова*

Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ

Фото: Олег Тихонов

Гособвинитель запросил восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова*. Об этом пишет ТАСС.

Варламов* обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

— Обвиняемому Варламову* гособвинение запросило восемь лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей заочно, — заявили в суде.

Дело рассматривается заочно, так как Варламов* находится за пределами России. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Напомним, ранее Варламов* неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Рената Валеева