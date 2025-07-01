Суд заочно арестовал иноагента Илью Варламова*
Его обвиняют в распространении фейков о российской армии
Уголовное дело блогера-иноагента Ильи Варламова* о нарушении деятельности иноагентов и фейках о российской армии направлено в суд. Он заочно арестован. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
— В отношении Варламова*, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в заявлении ведомства.
Уголовное дело в отношении блогера по факту уклонения от исполнения обязанностей иноагента возбудили в ноябре 2024 года. В течение года он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение. Несмотря на это, продолжал публиковать материалы в интернете без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.
Справка
*признан иноагентом на территории России
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