Суд заочно арестовал иноагента Илью Варламова*

Его обвиняют в распространении фейков о российской армии

Фото: Олег Тихонов

Уголовное дело блогера-иноагента Ильи Варламова* о нарушении деятельности иноагентов и фейках о российской армии направлено в суд. Он заочно арестован. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

— В отношении Варламова*, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в заявлении ведомства.

Уголовное дело в отношении блогера по факту уклонения от исполнения обязанностей иноагента возбудили в ноябре 2024 года. В течение года он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение. Несмотря на это, продолжал публиковать материалы в интернете без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.



Дарья Сайфиева