Егоров: россияне с детьми уже получают увеличенные налоговые вычеты

Он напомнил, что в текущем году стандартные налоговые вычеты на детей были увеличены в два раза

Российские семьи с детьми уже начали получать увеличенные стандартные налоговые вычеты, а со следующего года для семей с невысокими доходами будет введена социальная налоговая выплата. Об этом сообщил глава ФНС России Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

— Вычеты работники уже получают в 2025 году у своих работодателей в беззаявительном порядке. Эта норма может затронуть порядка 15 млн человек, и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 млрд рублей, — доложил Егоров.

Размер стандартного детского вычета в 2025 году на второго ребенка составляет 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих детей — 6 тысяч рублей. При этом совокупный доход родителей, до достижения которого применяются указанные вычеты, с 2025 года увеличен с 350 тысяч до 450 тысяч рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ключевым нововведением станет социальная налоговая выплата для семей с детьми. Эта ежегодная выплата, снижающая ставку НДФЛ до 6% для семей с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в регионе, будет предоставлена впервые в 2026 году по доходам, полученным в 2025 году.

— ФНС уже верифицирует данные об этих семьях, полученные из Социального фонда РФ, чтобы в 2026 году предоставить им налоговые выплаты по доходам, полученным в 2025 году, — подчеркнул Егоров.

Он также отметил, что срок рассмотрения декларации 3-НДФЛ и соответствующего заявления для получения социальных и имущественных налоговых вычетов составляет около 12 дней.



Рената Валеева