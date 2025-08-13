Шикунов: «У Глушенкова после Казани возник легкий конфликт»

Эксперт назвал причины неудачного выступления футболиста в «Зените»

Фото: Динар Фатыхов

Руководители «Зенита» должны найти подход к футболисту Максиму Глушенкову, считает бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов. По словам эксперта, у игрока возник легкий конфликт после игры с «Рубином» (2:2) в Казани.

— К сожалению, после Казани возник легкий конфликт — из-за этого он выбыл из состава. Сложности надо уладить и руководству, и футболисту. От этого страдает команда. Руководители должны найти подход к Глушенкову — но ситуация двухсторонняя. Может ли Глушенков сменить команду? Тяжело сказать, хотелось бы, чтобы ситуация закончилась и Максим начал снова играть. Болельщики хотят видеть тот футбол Глушенкова, к которому привыкли, — это удовольствие, — сказал Шикунов «Спорт-Экспрессу».

В матче с «Рубином» в Казани Глушенков был заменен на 46-й минуте встречи. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», заявил, что остался недоволен выступлением футболиста.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам четырех стартовых туров петербургский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с пятью набранными очками.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 августа в Москве против «Спартака», начало игры — в 17.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин