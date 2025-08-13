Шикунов: «У Глушенкова после Казани возник легкий конфликт»
Эксперт назвал причины неудачного выступления футболиста в «Зените»
Руководители «Зенита» должны найти подход к футболисту Максиму Глушенкову, считает бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов. По словам эксперта, у игрока возник легкий конфликт после игры с «Рубином» (2:2) в Казани.
— К сожалению, после Казани возник легкий конфликт — из-за этого он выбыл из состава. Сложности надо уладить и руководству, и футболисту. От этого страдает команда. Руководители должны найти подход к Глушенкову — но ситуация двухсторонняя. Может ли Глушенков сменить команду? Тяжело сказать, хотелось бы, чтобы ситуация закончилась и Максим начал снова играть. Болельщики хотят видеть тот футбол Глушенкова, к которому привыкли, — это удовольствие, — сказал Шикунов «Спорт-Экспрессу».
В матче с «Рубином» в Казани Глушенков был заменен на 46-й минуте встречи. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», заявил, что остался недоволен выступлением футболиста.
По итогам четырех стартовых туров петербургский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с пятью набранными очками.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 августа в Москве против «Спартака», начало игры — в 17.30 по московскому времени.
