Суд взыскал с собственника и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» по 49,5 млрд рублей

Иск предъявил Росприроднадзор

Фото: Реальное время

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора и обязал собственника и фрахтователя потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» выплатить по 49,46 млрд рублей с каждого. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Иск (...) удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» солидарно 49 млрд 460 млн тыс. рублей, — сказал судья.

Судебное заседание проходило без участия ответчиков.

Судья озвучил поступившие в суд письменные ходатайства ответчиков о передаче на рассмотрение дела в Арбитражный суд Пермского края (по месту регистрации компаний), о создании фонда ограничения ответственности и объединении дел, в которых они выступают ответчиками, в одно производство. Суд отказал во всех ходатайствах.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В мае Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 49,5 млрд рублей и предъявил его солидарно ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь танкера «Волгонефть-212») и ООО «Каматрансойл» (собственник судна). Еще 35,5 млрд рублей ведомство требует от ЗАО «Волгатранснефть» (собственник танкера «Волгонефть-239»). Служба инициировала судебный процесс в конце мая в связи с тем, что ответчики не стали компенсировать экологический ущерб добровольно.

Общая сумма исков — 84,9 млрд рублей.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

Елизавета Пуншева