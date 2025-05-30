Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших танкеров «Волгонефть» на 84,9 млрд рублей

Фото: Рената Валеева

Росприроднадзор направил в суд исковые заявления к владельцам затонувших в Керченском проливе в декабре 2024 года танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с требованием возмещения экологического ущерба, причиненного в результате разлива мазута. Общая сумма исковых требований составляет более 84,9 млрд рублей.

— Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли, — передает ее слова «Интерфакс».

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 49,5 млрд рублей и предъявил его солидарно ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь танкера «Волгонефть-212») и ООО «Каматрансойл» (собственник судна). Еще 35,5 млрд рублей ведомство требует от ЗАО «Волгатранснефть» (собственник танкера «Волгонефть-239»).

Стоит отметить, что компания «Кама Шиппинг» ранее заявляла, что является лишь фрахтователем судна «Волгонефть-212», а его собственником является ООО «Каматрансойл».

Рената Валеева