Россия объявила о 50-кубитном квантовом процессоре

IBM заявляла о квантовом процессоре с более чем 1 000 кубитов, китайские разработки доходят до 105

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в России создали квантовый процессор с 50 физическими кубитами. По мировым меркам это сопоставимо с ранними экспериментальными образцами. Например, в 2019 году Google сообщил об испытании процессора Sycamore с 53 кубитами. Сейчас в мире есть проекты с десятками и даже сотнями кубитов. IBM разрабатывает процессор Condor с более чем 1 000 кубитами, а в Китае представили прототип Zuchongzhi-3 примерно со 105 кубитами.

Однако просто сравнивать количество кубитов неправильно. Важны и другие параметры: точность работы, время, в течение которого кубиты сохраняют состояние, связи между ними и эффективность исправления ошибок. Именно это определяет, какие задачи способен решать процессор и насколько надежны его результаты.

Российский процессор с 50 кубитами относится к лабораторным платформам. На таких устройствах тестируют алгоритмы и проверяют архитектурные решения. Похожие разработки с десятками кубитов есть и на других типах квантовых технологий, например на ионных платформах. Их главная цель — повысить управляемость системы и снизить уровень ошибок.

Международные проекты с сотнями и тысячами кубитов сталкиваются с техническими трудностями: как масштабировать чипы, обеспечивать охлаждение, соединять и проверять их устойчивость к помехам. В исследованиях Condor и Zuchongzhi отмечают, что при росте числа кубитов нужны новые методы связи и исправления ошибок, чтобы физические кубиты можно было эффективно преобразовать в полезные логические кубиты.



Артем Гафаров