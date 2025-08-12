Премии молодым ученым в Татарстане вырастут втрое

Документ предусматривает увеличение размера премий с 44 тыс. рублей до 138,2 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируют увеличить господдержку научных исследований, проводимых молодыми учеными и молодежными научными коллективами. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает увеличение размера премий с 44 тыс. рублей до 138,2 тыс. рублей, а также увеличение количества присуждаемых премий с 12 до 40.

Среди перспективных направлений научных исследований, претендующих на господдержку, — математика, физика, химия, астрономия и связанные с ними области.

В Татарстане в скором времени стартует программа по поддержке молодых ученых. Общий размер субсидий составит 27,5 млн рублей.

Рената Валеева