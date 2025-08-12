Крым готовится к отключению мобильного интернета на неопределенный срок

Фото: Мария Зверева

Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма сообщило о возможной приостановке работы мобильного интернета на длительный период. Причиной таких мер является необходимость противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан.

— В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

При этом подчеркивается, что мобильная связь и кабельные интернет-провайдеры продолжат работать в штатном режиме.

Министерство рекомендует жителям Крыма заранее подготовиться к возможным отключениям, чтобы избежать внезапных неудобств. В частности, предлагается снять наличные, иметь при себе контакты служб такси, использовать безопасные точки Wi-Fi и использовать телефонные звонки и SMS для связи с близкими.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аналогичные предупреждения поступают и от властей Севастополя, которые также информируют жителей о возможных продолжительных отключениях мобильного интернета в связи с воздушными тревогами и атаками со стороны украинских войск.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что севастопольцы уже привыкли к подобным отключениям.

— Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы Юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он напомнил о доступности голосовой связи и SMS и призвал граждан заранее обсудить с родственниками порядок действий в случае отключения мобильного интернета.

Рената Валеева