В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы

Ранее Ирина Волынец выступила с инициативой о введении ежегодной выплаты всем родителям школьников перед началом учебного года

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой о введении налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, воспитывающих одного и более детей в возрасте от семи до 17 лет. Соответствующее предложение было направлено главе Минфина Антону Силуанову, передает RT.

В письме, подготовленном парламентариями Владиславом Даванковым, Алексеем Нечаевым и Александром Деминым, отмечается, что эта мера станет поддержкой для семейного бюджета, особенно в преддверии нового учебного года. Депутаты ссылаются на данные, согласно которым в 2024 году стоимость подготовки мальчика к первому классу в среднем составляет 29,8 тыс. рублей, а девочки — 34,5 тыс. рублей.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Предлагаемый налоговый вычет позволит частично компенсировать затраты на приобретение школьной формы, учебных материалов, канцелярских принадлежностей и других необходимых для учебы предметов.

— Реализация этой меры укрепила бы принципы социальной справедливости, помогла бы семьям с ограниченными доходами обеспечить детей всем необходимым для учебы, содействовала бы их успешному развитию — говорится в письме депутатов.



Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой о введении ежегодной выплаты всем родителям школьников перед началом учебного года, независимо от уровня дохода семьи.

Рената Валеева