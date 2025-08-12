СКР призвали расследовать схемы втягивания россиян в перевозку нелегальных мигрантов

Россиян заманивают на «легальную работу», оплачивают перелет и проживание в Турции, а затем, угрожая, заставляют перевозить нелегалов

Фото: Максим Платонов

Правозащитник Иван Мельников обратился к главе Следкома Александру Бастрыкину с призывом возбудить уголовное дело по факту возможного втягивания граждан России в преступные схемы по перевозке нелегальных мигрантов из Турции в Грецию. Об этом пишет RT.

Россиян заманивают на «легальную работу», оплачивают перелет и проживание в Турции, а затем, угрожая, заставляют перевозить нелегальных мигрантов, шантажируя долгом за «трудоустройство». Он отметил, что по аналогичным обвинениям в Греции уже находятся под стражей не менее 36 россиян.

Призыв правозащитника последовал после того, как в июле этого года греческий суд приговорил россиянина Владимира Котельникова к 118 годам тюрьмы по обвинению в организации незаконной миграции. Родные Котельникова настаивают на его невиновности и называют обвинения ошибочными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жена Котельникова, Светлана, рассказала RT о трудностях, с которыми столкнулась семья, пытаясь добиться его освобождения. По ее словам, греческим властям до сих пор не удалось установить личность и гражданство Владимира, поскольку документы у него были отобраны при задержании, а российские ведомства не могут подтвердить его гражданство.

Мельников подчеркнул, что суд над Котельниковым прошел в спешке и никто не разбирался в обстоятельствах дела. Он считает, что греческие власти стремились продемонстрировать борьбу с незаконной миграцией.



Рената Валеева