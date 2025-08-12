В Санкт-Петербурге ИИ начал автоматически штрафовать за борщевик
При обнаружении сорняка собственнику автоматически назначается штраф в размере 100 тыс. рублей
В Санкт-Петербурге начал действовать новый способ борьбы с борщевиком Сосновского: ИИ научился распознавать сорняк и автоматически выставлять штрафы нарушителям. Об этом пишет RT.
Специалисты обучили нейросеть распознавать борщевик на всех стадиях роста.
В настоящее время мониторинг территорий осуществляется с помощью восьми мобильных нейросетевых комплексов «Городовой», установленных в автомобилях. Эти комплексы ежедневно обследуют 186 маршрутов города.
При обнаружении борщевика на участке собственнику автоматически назначается штраф в размере 100 тысяч рублей.
В Татарстане объявили тендер на проведение защитных мероприятий против распространения борщевика. Начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей.
