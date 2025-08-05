В Казани выделено 2,4 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского
Работы по уничтожению опасного растения планируется провести в русле реки Киндерки
В Татарстане объявили тендер на проведение защитных мероприятий против распространения борщевика Сосновского. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Госзакупки».
Работы по уничтожению опасного растения планируется провести в русле реки Киндерки. Планируется комплексный подход, включающий в себя:
- глубокую вспашку механизированным способом (400 кв. м);
- перекопку вручную (3100 кв. м);
- посев трав (3498 кв. м).
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий с марта 2026 года всех владельцев земельных участков бороться с инвазивными растениями.
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