Руководителя ООО «Тонны Химии Поволжья» подозревают в уклонении от налогов на сумму более 90 млн рублей

По версии следствия, в 2021—2023 годах он внес ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 34 контрагентами

— По версии следствия, в 2021—2023 годах руководитель ООО «Тонны Химии Поволжья» путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 34 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 90 млн рублей, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По информации МВД по республике, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов»). Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому по этой статье, — шесть лет лишения свободы.

Напомним, в начале августа в Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении директора и фактического руководителя ООО «Территория металла» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год подозреваемые, используя фиктивные взаимоотношения с 43 контрагентами, вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения.

