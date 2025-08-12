С начала года в России предотвратили 172 теракта

Более половины задержанных за подобные преступления — представители молодежи

С начала года в России предотвратили 172 теракта, в том числе на объектах критической инфраструктуры и против российских военных. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

— Более половины задержанных за подобные преступления — молодежь, в том числе несовершеннолетние граждане. Растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны МТО и украинских спецслужб, — сообщили в ведомстве.

За семь месяцев 2025 года было задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей. Кроме того, с января правоохранительные органы предотвратили девять вооруженных нападений на образовательные организации.

Напомним, сегодня в Подмосковье ФСБ остановила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Задержанный должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки.

