В Подмосковье предотвратили теракт в отношении сотрудника Минобороны России
Задержанный должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки
В Подмосковье предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Задержанный должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Как сообщает RT, гражданин России и Украины 1989 года рождения замаскировал в машине самодельное взрывное устройство, изготовленное по указанию куратора. Взрыв должен был прогреметь в тот момент, когда рядом находился бы сотрудник Минобороны.
Агент был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления.
Напомним, в июле ФСБ России остановила подготовку теракта в Ростове-на-Дону. Тогда был задержан мужчина из Центральной Азии, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию украинских спецслужб.
