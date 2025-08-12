В Подмосковье предотвратили теракт в отношении сотрудника Минобороны России

Задержанный должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки

В Подмосковье предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Задержанный должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки, заявили в Центре общественных связей ФСБ.



Как сообщает RT, гражданин России и Украины 1989 года рождения замаскировал в машине самодельное взрывное устройство, изготовленное по указанию куратора. Взрыв должен был прогреметь в тот момент, когда рядом находился бы сотрудник Минобороны.



Агент был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления.

Напомним, в июле ФСБ России остановила подготовку теракта в Ростове-на-Дону. Тогда был задержан мужчина из Центральной Азии, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию украинских спецслужб.

Галия Гарифуллина