ЛДПР предложила обеспечить всех российских школьников бесплатным горячим питанием

Фото: Максим Платонов

Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий предоставление бесплатного горячего питания всем российским школьникам, независимо от возраста и финансового положения их семей. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции.

Авторы законопроекта считают, что данная инициатива поможет снизить потребление фастфуда и газированных напитков среди несовершеннолетних, переключив их на более здоровое и полноценное питание. Это, по мнению разработчиков, положительно скажется на состоянии здоровья и успеваемости школьников.

Слуцкий подчеркнул, что далеко не все дети имеют возможность полноценно обедать в школе, из-за чего вынуждены питаться нездоровой пищей, такой как булочки, чипсы, газировка и шоколадные батончики.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Поэтому ЛДПР предлагает обеспечить школьников 5—11-х классов бесплатным одноразовым горячим питанием, независимо от дохода их семей. Мы рассматриваем свою инициативу не просто как льготу для учащихся, а как инвестицию в будущее нашей страны, — заявил глава фракции ЛДПР.

Законопроект предполагает, что все учащиеся российских школ будут обеспечены бесплатным горячим обедом, независимо от возраста и достатка семьи.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий возможности трудоустройства в образовательные учреждения. Теперь к преподаванию в школах и колледжах смогут быть допущены студенты вузов, не имеющие педагогического образования.

Рената Валеева