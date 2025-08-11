В Казани задержали водителя, катавшегося по городу с краснокнижным медвежонком

Мужчина заявил, что перевозил его в заповедник, однако не смог представить никаких подтверждающих документов

Сотрудники Госавтоинспекции в Казани задержали водителя, перевозившего черно-бурого медвежонка, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Инцидент произошел на стационарном посту полиции «Малиновка». Сотрудники полка ДПС остановили для проверки документов автомобиль марки JAC под управлением 25-летнего жителя Мордовии.

В ходе осмотра транспортного средства в кузове была обнаружена клетка, в которой находился медвежонок. Как выяснилось, животное принадлежит к виду, находящемуся под охраной государства.

Реальное время / realnoevremya.ru

Водитель заявил, что перевозил медвежонка в заповедник, однако не смог представить никаких подтверждающих документов.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Животное помещено в лечебный корпус станции по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных, где ему будет оказана необходимая помощь и уход.

Рената Валеева