Татарстанцы чаще жалуются на свалки, меньше — на опасные производственные объекты

Минэкологии республики получило почти 4 тысячи обращений от жителей с начала года

Фото: Максим Платонов

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана получило почти 4 тысячи обращений от жителей с начала года. Об этом написала пресс-служба.

По данным экоприемной, куда поступают жалобы через различные каналы связи: интернет-приемную, приложение «Школьный экопатруль», систему «Народный контроль» и платформу обратной связи «ПОС», главными проблемами, волнующими татарстанцев, остаются:

Свалки — 2021 сообщение. Несанкционированные свалки мусора — самая острая экологическая проблема, вызывающая наибольшее количество жалоб.

Качество воздуха — 593 обращения. Загрязнение атмосферного воздуха также вызывает серьезную обеспокоенность у жителей республики.

Качество воды — 423 обращения. Проблемы с качеством воды, по всей видимости, волнуют жителей не меньше, чем загрязнение воздуха.

ОПИ (Опасные производственные объекты) — 37 уведомлений

Иные вопросы — 799

На сегодняшний день экологами уже решены 3392 обращения.

Рената Валеева