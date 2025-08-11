Новости спорта

Новичок «Ак Барса» Брэндон Биро оценил татарскую кухню

20:58, 11.08.2025

Отдельно он рассказал об эчпочмаке

Фото: Динар Фатыхов

Презентация новых игроков «Ак Барса» в парке «Черное озеро» запомнилась не только знакомством с новобранцами, но и рассказом нападающего Брэндона Биро о его опыте знакомства с татарской кухней.

На вопрос, успел ли он попробовать блюда национальной кухни, Биро ответил с улыбкой: «Я до сих пор не понял, что я ем, но это очень вкусно!»

realnoevremya.ru

Ведущий спросил, попробовал ли новичок эчпочмак. Биро ответил: «Я попробовал один, он был холодным, но действительно вкусным».

Рената Валеева

СпортХоккей Татарстан

