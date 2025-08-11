В Татарстане завершен капремонт восьми ФАПов в Нурлатском районе
Там установлены современные системы отопления, модернизированы электропроводка и освещение, проведена отделка помещений
В Татарстане продолжается модернизация первичного звена здравоохранения при поддержке раиса республики. В этом году в программу капремонта вошел 151 объект.
Недавно завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в поселках Бутаиха, Октябрина, Красномайском, в селе Селенгуши, а также в деревнях Средние Челны, Черное Озеро, Старая Татарская Амзя и Турнояс.
В обновленных ФАПах установлены современные системы отопления, модернизированы электропроводка и освещение, проведена отделка помещений.
— Проведенный ремонт медпунктов, несомненно, улучшит условия оказания медицинской помощи, позволит повысить ее качество и доступность. Удобно стало и пациентам, и медицинским работникам, — отмечают в Минздраве республики.
Прокуратура Татарстана сообщила об открытии горячей линии для приема обращений граждан по вопросам нарушений в сфере здравоохранения.
