В Татарстане завершен капремонт восьми ФАПов в Нурлатском районе

В Татарстане продолжается модернизация первичного звена здравоохранения при поддержке раиса республики. В этом году в программу капремонта вошел 151 объект.

Недавно завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в поселках Бутаиха, Октябрина, Красномайском, в селе Селенгуши, а также в деревнях Средние Челны, Черное Озеро, Старая Татарская Амзя и Турнояс.

В обновленных ФАПах установлены современные системы отопления, модернизированы электропроводка и освещение, проведена отделка помещений.

— Проведенный ремонт медпунктов, несомненно, улучшит условия оказания медицинской помощи, позволит повысить ее качество и доступность. Удобно стало и пациентам, и медицинским работникам, — отмечают в Минздраве республики.

