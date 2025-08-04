Прокуратура Татарстана открыла «горячую линию» по вопросам здравоохранения
Туда можно обратиться, если у вас возникли сложности с лечением или получением необходимых медикаментов
Прокуратура Татарстана сообщила об открытии «горячей линии» для приема обращений граждан по вопросам нарушений в сфере здравоохранения. Об этом сказано в телеграм-канале.
Туда можно обратиться, если у вас возникли сложности с лечением или получением необходимых медикаментов, вы недовольны качеством обслуживания в больницах или поликлиниках.
Об этом можно сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (843) 291-18-09
Прием звонков по вопросам нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи и обеспечении лекарственными препаратами осуществляется до конца августа с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила об открытии «горячей линии» для консультаций граждан по вопросам соблюдения правоохранительными органами уголовно-процессуального законодательства.
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