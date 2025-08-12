Анимация Netflix «Свинтусы» по книге Роальда Даля выйдет 17 октября с песнями известных музыкантов

Проект стал первой экранной адаптацией книги «Свинтусы»

Netflix объявил, что анимационная адаптация книги Роальда Даля «Свинтусы» выйдет 17 октября, пишет Deadline. В фильме прозвучат четыре оригинальные песни, три из которых написал и спродюсировал Дэвид Бирн. Их исполнили актеры озвучки. Композиции получили названия We’re Not Like Ev’ryone Else, Lullaby и The Problem Is You. Четвертую песню, Open the Door, Бирн создал вместе с Хейли Уильямс, вокалисткой группы Paramore. Они стали соавторами и совместно исполнили ее для финальных титров.

Проект стал первой экранной адаптацией книги «Свинтусы». Режиссер и соавтор сценария — Фил Джонстон, ранее работавший над мультфильмами «Ральф против интернета» и «Зверополис». К постановке присоединились сорежиссеры Кэти Шанахан и Тодд Демонг, а также сценаристка Мэг Фавро. Netflix сообщил, что к составу актеров озвучки добавились Майтрейи Рамакришнан, которая озвучила героиню по имени Биша, и Райан Лопес, сыгравший персонажа Бабси. Ранее уже были объявлены Джонни Вегас и Марго Мартиндейл в ролях мистера и миссис Свин, Эмилия Кларк в роли Пиппы и Натали Портман в роли Мэри Магл-Вамп.

Сюжет переосмысляет оригинальную историю. Мистер и миссис Свин владеют парком развлечений, который считается самым грязным и опасным в мире. После того как Свины получают власть в городе, двое детей — Биша и Бабси — вместе с семьей магических Магл-Вампов пытаются обхитрить их, чтобы спасти жителей.

Екатерина Петрова