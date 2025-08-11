Трамп: 88% жителей Украины хотят заключения мирного соглашения с Россией

Трамп заявил, что его запланированная встреча с президентом России Владимиром Путиным будет носить скорее предварительный характер

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с президентом России Владимиром Путиным будет носить скорее предварительный характер, он назвал ее «встречей для заполнения [пробелов]».

В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп отметил, что российский лидер «пригласил [его] принять участие» в возможном урегулировании кризиса на Украине. «Я считаю, что он хочет покончить с этим», — добавил Трамп.

— Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: «Вы должны положить конец этой войне. Вы должны положить ей конец», — заявил американский президент журналистам.

Он также сообщил о намерении связаться с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после саммита с Путиным.

Трамп выразил надежду, что после его встречи с российским лидером состоится встреча Путина и Зеленского либо трехсторонний саммит с участием последнего. При этом Трамп заявил о недовольстве словами Зеленского о необходимости конституционного одобрения по вопросам территорий.

По словам Трампа со ссылкой на данные опросов, 88% жителей Украины хотят заключения мирного соглашения с Россией.

Ранее Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию».

Рената Валеева