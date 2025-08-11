Матчи сборной России с Перу и Чили войдут в рейтинг ФИФА

Фото: Динар Фатыхов

Товарищеские матчи сборной России по футболу против команд Перу и Чили будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили РИА «Новости» в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Напомним, РФС ранее объявил, что сборная России проведет два товарищеских матча: 12 ноября в Санкт-Петербурге против Перу и 15 ноября в Сочи против Чили.

— Матчи со сборными Перу и Чили будут учитываться в рейтинге ФИФА, — подтвердили в РФС.

История встреч со сборной Перу у российской команды отсутствует (2 победы и 1 ничья у сборной СССР). Со сборной Чили советские и российские футболисты встречались 7 раз (4 победы, 2 ничьих и 1 поражение). Последняя встреча в 2017 году завершилась ничьей.

Рената Валеева