Писатель Евгений Чижов погиб в Балтийском море

Писатель Евгений Чижов погиб сегодня утром, 11 августа, утонув в Балтийском море. Ему было 58 лет. Информацию о смерти подтвердили коллеги и близкие.

Евгений Чижов — автор романов «Перевод с подстрочника», «Собиратель рая», «Самоубийцы и другие шутники». Его книги издавались в «Редакции Елены Шубиной». Писатель также публиковался под фамилией Соминский.

Накануне вечером он обсуждал с редакцией новую книгу. По словам издателей, разговор касался дальнейшей работы над текстом. Утром стало известно о трагедии. Коллеги и друзья выражают соболезнования семье и близким. В их сообщениях звучат слова о значимости Чижова для современной литературы и о том, что его смерть стала тяжелой утратой для литературного сообщества.

