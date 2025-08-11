Более 200 писателей призвали к полному бойкоту Израиля до восстановления поставок гуманитарной помощи в Газу

Они требуют прекратить любую торговлю, обмен и деловое сотрудничество со страной

Писательница Зэди Смит среди подписавших письмо с требованием бойкота. Фото: Tyler Mitchell / Скриншот с сайта Vogue

Более 200 писателей из разных стран подписали письмо с призывом к немедленному и полному бойкоту Израиля, пишет The Guardian. Они требуют прекратить любую торговлю, обмен и деловое сотрудничество со страной до тех пор, пока жители Газы не получат достаточное количество питьевой воды, еды и медицинских товаров. В письме говорится, что бойкот должен действовать до момента, пока ООН не подтвердит безопасность гражданского населения и достаточный объем гуманитарной помощи.

По данным инициативы Integrated Food Security Phase Classification, число смертей, связанных с голодом в Газе, достигло 197 человек. Организация заявила, что в секторе развивается худший сценарий голода. В начале марта Израиль ввел блокаду, запретив ввоз продуктов, воды и медицинских товаров. В мае премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о возобновлении поставок, но данные агентства Cogat, контролирующего гуманитарный доступ, показывают, что объем помощи в мае и июне был значительно ниже уровня, необходимого для выживания.

Авторы письма обращаются к правительствам, организациям и отдельным людям с призывом поддержать бойкот. Они считают, что предыдущие обращения и действия мирового сообщества не привели к улучшению ситуации, и подчеркивают, что их инициатива коснется и тех граждан Израиля, которые не поддерживают политику правительства. В письме выражено сожаление, что бойкот затронет этих людей, но авторы считают его единственным доступным средством давления.

Писатель Ирвин Уэлш. Katherine Anne Rose / Скриншот с сайта The Observer

Под обращением стоят 207 подписей. Среди подписавших — Зэди Смит, Майкл Розен, Ирвин Уэлш, Джанетт Уинтерсон, Ханиф Курейши, Элиф Шафак, Брайан Ино, Джордж Монбио, Бенджамин Майерс, Джефф Дайер, Сара Холл, Лалин Пол, Патрик Гейл, Мишель Фейбер, Марина Уорнер. Организаторами стали писатели Горацио Клэр и Шон Мюррей. Это уже второе обращение за последние месяцы. Предыдущее, в мае, обвиняло Израиль в геноциде.

Авторы письма требуют также вернуть всех заложников и освободить удерживаемых без суда с обеих сторон, прекратить насилие поселенцев против палестинцев на Западном берегу, а также установить немедленное и постоянное прекращение огня между ХАМАС и Израилем. Они подчеркивают, что выступают против любых форм антисемитизма и дискриминации в адрес палестинцев, израильтян и евреев, и заявляют, что осуждают любые нападения и разжигание ненависти.

Подписавшие письмо считают бойкот единственной санкцией, которую может применить частное лицо. Авторы заключают, что дети Газы, как и все дети, принадлежат всему миру, и во имя них они объявляют и поддерживают бойкот.

Екатерина Петрова