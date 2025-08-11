Иран и Ирак подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Подписание соглашения состоялось в Ираке

Фото: Динар Фатыхов

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани и советник премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности Касем аль-Араджи подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

Подписание соглашения состоялось в Ираке в ходе первой зарубежной поездки Али Лариджани после назначения на пост секретаря ВСНБ.

— Совместное соглашение в сфере безопасности между Ираном и Ираком подписано секретарем ВСНБ Али Лариджани и советником по вопросам национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи, — говорится в сообщении Tasnim.

Рената Валеева