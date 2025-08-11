Казанская детская железная дорога зафиксировала 20%-ный рост пассажиропотока за лето

Услугами ДЖД воспользовались свыше 12,6 тысячи взрослых и более 12 тысяч детей

Казанская детская железная дорога перевезла 24,6 тысячи пассажиров в июне — июле 2025 года, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Минтранс республики.

Согласно данным, услугами ДЖД воспользовались свыше 12,6 тысяч взрослых и более 12 тысяч детей.

В ходе летней поездной практики 2025 года воспитанники ДЖД самостоятельно обслуживают всю инфраструктуру дороги и обеспечивают движение поездов. Под руководством наставников юные железнодорожники управляют локомотивами, осваивают профессии дежурных по станции, проводников и другие специальности.

В течение учебного года ребята прошли подготовку по основам железнодорожного дела, включая вопросы охраны труда.

Казанская Детская железная дорога является одной из самых молодых в стране. Движение по ней было открыто 30 августа 2007 года. В настоящее время дорога имеет две станции — «Молодежная» и «Изумрудная», а также две посадочные платформы — «Спортивная» и «Березовая роща». Общая продолжительность поездки по маршруту составляет около 30 минут.

Рената Валеева