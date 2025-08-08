Травматизм на Горьковской железной дороге вырос на 10%

Фото: Руслан Ишмухаметов

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали выросло на 10% в январе — июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

За первые 7 месяцев года по собственной неосторожности травмы получили 67 человек.

В Минтрансе подчеркивают, что основными причинами происшествий остаются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Рената Валеева