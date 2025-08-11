Депутат предложил обязательную маркировку контента, созданного нейросетями

При наличии злого умысла генерация может стать мощным инструментом для провоцирования негативных явлений в обществе

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести обязательную маркировку любых изображений, видеороликов или аудио, сгенерированных или измененных с помощью нейросетей. Об этом пишет RT.

По мнению депутата, стремительное распространение контента, созданного ИИ, несет в себе серьезную опасность, связанную с возможностью манипулирования общественным мнением и введением людей в заблуждение.

— Сеть буквально полнится фейковыми выпусками новостей, интервью, документальными съемками и фотографиями, которые серьезно искажают реальность. Схожесть «органического» контента с продуктом нейросетей до степени смешения несет в себе серьезную опасность, связанную с возможностью манипуляции и введением в заблуждение, — заявил депутат, комментируя свою инициативу.

Крупник также подчеркнул, что при наличии злого умысла нейросетевая генерация может стать мощным инструментом для провоцирования негативных явлений в обществе.

— Учитывая высокую общественную опасность явления, считаю необходимым внедрить правила обязательного маркирования любого нейросетевого контента, находящегося в общественном доступе. Прошу вас изучить возможность обязательной маркировки любых сгенерированных или измененных изображений, видеороликов или аудио соответствующими сообщениями, — говорится в тексте обращения.

В своем обращении депутат также предложил рассмотреть возможность введения ответственности для авторов за отсутствие необходимой маркировки на контенте, созданном нейросетями.

Рената Валеева