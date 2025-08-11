Россиян предупредили о мошенниках, использующих фейковые чат-боты «Почты России»

Пользователю предлагают отследить посылку или подтвердить получение заказного письма, после чего он попадает на фишинговый ресурс

Россиян предупредили о мошенниках, использующих в Telegram фейковые чат-боты «Почты России». О новой схеме злоумышленников рассказал РИА «Новости» директор по продукту Staffcop направления информационной безопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский.

— Сценарий атаки начинается с получения уведомления якобы от «Почты России», чаще всего — через чат-бота Telegram. Пользователю предлагается отследить посылку или подтвердить получение заказного письма, после чего он попадает в фишинговый Telegram mini-app, имитирующий форму входа через «Госуслуги», — сообщил эсперт.

После того как жертва вводит свои данные, у мошенников появляется доступ к ее аккаунту на госпортале. Через некоторое время пользователь получает письмо с информацией о входе в систему с украинского IP-адреса и призывом экстренно связаться с «горячей линией». Во время звонка злоумышленники угрожают уголовной ответственностью.

— В схеме нет традиционного «назовите код из СМС», зато есть большое психологическое давление, поддельные документы, имитация входа через «Госуслуги», переключения между «операторами» и, главное, страх, подкрепленный ссылками на реальный УК РФ. Это качественный, пугающий фишинг нового поколения. Для бизнеса и пользователей это тревожный сигнал, о котором мы предупреждали заранее: атаки становятся все более точечными и психологически изощренными, — говорит Даниил Бориславский.

Он подчеркнул: получив доступ к «Госуслугам», мошенники могут оформлять доверенности, регистрировать юридические действия, получать доступ к банковским данным, полисам ОМС, водительским правам и другим чувствительным сервисам.

Напомним, недавно в России впервые возбудили уголовное дело против «дроповода» — лица, занимающегося перепродажей электронных средств платежей мошенникам. Поводом послужили показания одного из «дроперов».

Галия Гарифуллина