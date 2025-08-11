Производство кваса в России может вырасти на 11%

На ПФО приходится 43% производимого в стране кваса

Фото: Динар Фатыхов

В текущем году производство кваса в России может вырасти на 11%, достигнув 978 млн литров. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

В 2017—2024 годах разлив кваса в стране вырос до 881 млн литров (+36,21%). Наиболее активный прирост наблюдается в Приволжском федеральном округе (ПФО): здесь производят порядка 43%, или 370 млн литров, этого напитка. Что касается разлива других безалкогольных напитков, на ПФО приходится всего 15%.

По мнению аналитиков НРА, сегодня рынок кваса демонстрирует долгосрочный позитивный тренд. В России наблюдается стабильный спрос благодаря тому, что продукт широко представлен в рознице. Положительное влияние оказывает и развитие крафтового сегмента. Кроме того, квас все чаще предпочитают сладким газированным напиткам в силу популярности здорового образа жизни и роста интереса к русской кухне.

Напомним, квас стал самым популярным летним напитком в Татарстане. Второе место занял холодный чай. Наименее популярными напитками у жителей Поволжья оказались фреши.

Галия Гарифуллина