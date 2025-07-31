Исследование: квас стал самым популярным летним напитком в Татарстане

Холодный чай занял второе место

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане среди летних напитков лидирует квас. Треть опрошенных жителей республики назвали квас своим любимым напитком в жаркое время года. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики сервиса МТС AdTech.

Помимо Поволжья, квас также пользуется большой популярностью в Сибирском (30%) и Северо-Западном (28%) федеральных округах. В масштабах страны квас является основой для приготовления окрошки, которую предпочитают 50% россиян.

Холодный чай занял второе место в списке самых популярных летних напитков у татарстанцев, его выбрали 18% респондентов. Среди федеральных округов холодный чай наиболее востребован в Приволжском и Северо-Западном регионах.

Компоты и морсы предпочитают 15% участников исследования из ПФО. Наименее популярными среди жителей Поволжья, а также Северо-Кавказского и Южного федеральных округов оказались фреши, которые выбирают только 5% респондентов. Кофе летом пьют немного чаще, чем свежевыжатые соки — 8%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью: 61% жителей стали меньше пить алкоголь, 34% опрошенных сократили употребление сладкой газировки, а 33% отказались от энергетиков. Взамен россияне чаще пьют воду (61%), чай (31%) и кофе (27%). Готовые напитки предпочитают 78% опрошенных, а самостоятельно готовят их лишь 22%.

Что касается поколенческих предпочтений, то от алкоголя чаще отказываются представители поколения X (52%), а от сладкой газировки — бэби-бумеры (33%). Зумеры чаще других отказываются от энергетиков (каждый третий). Бэби-бумеры чаще других выбирают полезные напитки, такие как квас (31%), компоты и морс (20%) и воду с добавлением сока (10%). Поколение Y чаще предпочитает холодный чай (17%), а поколение Х — квас (32%).



Рената Валеева