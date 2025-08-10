Скончался основатель крупнейшего застройщика «Самолет»

Ему было 56 лет. Причина смерти пока неизвестна

Фото: ГК «Самолет»

Михаил Борисович Кенин, основатель и один из руководителей крупнейшей строительной компании России «Самолет», ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем телеграм-канале

В официальном заявлении компании отмечается значительный вклад Михаила Кенина в развитие российского строительного рынка. Руководство «Самолета» характеризует его как талантливого предпринимателя и выдающегося организатора, сумевшего создать и развить крупнейшую девелоперскую компанию страны. Особое внимание в сообщении уделяется личным качествам основателя: способности принимать сложные решения, готовности к разумному риску, а также его гуманитарной стороне — состраданию и стремлению помогать другим.

Дмитрий Зайцев