Минмолодежи Татарстана рассказало о модернизации детских лагерей в республике

Программа «Лето — детям» преображает систему детского отдыха

Фото: Реальное время

В Татарстане продолжается масштабная модернизация детских оздоровительных учреждений. По инициативе раиса республики Рустама Минниханова с 2019 года реализуется программа «Лето — детям», в рамках которой проводится капитальный ремонт, реконструкция и строятся учреждения для отдыха и оздоровления детей и молодежи.

За время действия программы в республике реконструировано и построено 43 детских оздоровительных лагеря. Общая сумма инвестиций в проект составила 6,97 млрд рублей.

Текущий этап реализации программы демонстрирует высокую динамику. В этом году запланирован капитальный ремонт 19 детских оздоровительных лагерей. В восьми из них работы уже завершены, готовность остальных объектов составляет 89%.

Ключевым принципом программы является индивидуальный подход к каждому объекту. Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков подчеркнул, что модернизация направлена не только на внешнее обновление зданий, но и на создание специализированной инфраструктуры в соответствии с профилем лагеря.

Для инженерных лагерей предусмотрено современное оборудование и техническая база. В этнокультурных учреждениях создаются условия для знакомства с традициями народов республики. Спортивные лагеря оснащаются соответствующей инфраструктурой. В добровольческих и экологических лагерях разрабатываются специальные программы и площадки. Языковые и творческие направления развиваются в мастерских прикладного искусства.

Программа продолжает совершенствоваться, обеспечивая современные условия для качественного отдыха и разностороннего развития подрастающего поколения Татарстана.

Дмитрий Зайцев