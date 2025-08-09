Следком проводит проверку после происшествия на производстве «Башкирской содовой компании»

В здании «Башкирской содовой компании» произошел хлопок газовоздушной смеси

В Стерлитамаке следователи Следственного комитета России по Республике Башкортостан проводят доследственную проверку по факту несчастного случая на предприятии. Об этом сообщило региональное СУ СК в телеграм-канале.



По предварительным данным, 9 августа 2025 года на одном из предприятий города в здании произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате инцидента пострадали 16 человек, погибших нет.



На место происшествия выехали следователи совместно с экстренными службами. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

О том, что инцидент произошел на производстве «Башкирской содовой компании», сообщил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по Башкортостану сообщало о факте «хлопка газовоздушной смеси».

Дмитрий Зайцев