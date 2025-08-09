Читатели из Казани назвали самые популярные книжные жанры первой половины 2025 года

Аналитики «Литрес» изучили читательские предпочтения жителей столицы Татарстана

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Книжный сервис «Литрес» представил результаты исследования читательских предпочтений пользователей из Казани за первую половину 2025 года. Эксперты проанализировали данные с 1 января по 31 июля и определили наиболее востребованные жанры среди жителей города.

На первом месте оказались современные любовные романы, которые значительно опередили остальные категории. Второе место заняли произведения в жанре «попаданцы», а тройку лидеров замкнули современные детективы.

В топ-10 также вошли боевая фантастика, современная русская литература, городское фэнтези, любовное фэнтези, боевое фэнтези, современная зарубежная литература и юмористическое фэнтези.

Методология исследования основывалась на анализе внутренних данных аналитических платформ «Литрес». Основным критерием популярности стало количество посетителей, просмотревших страницы произведений в веб-версии сервиса.

Дмитрий Зайцев