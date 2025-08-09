Читатели из Казани назвали самые популярные книжные жанры первой половины 2025 года
Аналитики «Литрес» изучили читательские предпочтения жителей столицы Татарстана
Книжный сервис «Литрес» представил результаты исследования читательских предпочтений пользователей из Казани за первую половину 2025 года. Эксперты проанализировали данные с 1 января по 31 июля и определили наиболее востребованные жанры среди жителей города.
На первом месте оказались современные любовные романы, которые значительно опередили остальные категории. Второе место заняли произведения в жанре «попаданцы», а тройку лидеров замкнули современные детективы.
В топ-10 также вошли боевая фантастика, современная русская литература, городское фэнтези, любовное фэнтези, боевое фэнтези, современная зарубежная литература и юмористическое фэнтези.
Методология исследования основывалась на анализе внутренних данных аналитических платформ «Литрес». Основным критерием популярности стало количество посетителей, просмотревших страницы произведений в веб-версии сервиса.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что Министерство информации Республики Беларусь объявило о расширении перечня книг, распространение которых теперь запрещено на территории страны.
