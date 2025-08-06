В Беларуси расширили список запрещенных для продажи книг

Теперь в реестре свыше 140 позиций

Фото: Артем Дергунов

Министерство информации Республики Беларусь объявило о расширении перечня книг, распространение которых теперь запрещено на территории страны. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в список включена 31 новая позиция. Соответствующий реестр опубликован на портале.

Новые запреты коснулись произведений известных авторов. В частности, в перечень вошли роман «Невидимки» Чака Паланика, известного по «Бойцовскому клубу», а также его произведение «Колыбельная», ранее также попавшее под запрет. Запрещены к распространению антиутопия «Семя желания» Энтони Берджесса, автора «Заводного апельсина».

Среди других известных авторов, чьи книги попали в список, — Рю Мураками. Ранее в Беларуси уже был запрещен его роман «Дети из камеры хранения», теперь под запрет попали «Топаз» и «Экстаз». Также в перечень включены роман Донны Тартт «Тайная история» и произведение Юкио Мисимы «Жизнь на продажу». Не обошли стороной и российских авторов. В Беларуси теперь запрещена к продаже книга Владимира Сорокина «Тридцатая любовь Марии» и произведение Ивана Белова «Заступа: Все оттенки падали».

На сегодняшний день, по данным на начало августа 2025 года, в списке запрещенных книг значится 141 позиция. Впервые список был опубликован в ноябре 2024 года и включал 35 наименований.

Формирование перечня осуществляется Республиканской комиссией по оценке символики и информационной продукции. Если эксперты приходят к выводу о потенциальной угрозе национальным интересам со стороны того или иного произведения, оно попадает под запрет на распространение. Нарушение запрета может привести к лишению лицензии для юридических и индивидуальных предпринимателей, занимающихся распространением печатной продукции.

Ранее «Реальное время» рассказывало о первом романе Юсси Адлера-Ольсена «Женщина в клетке» из цикла «Отдел Q».

Дмитрий Зайцев