В Татарстане сняли режимы беспилотной опасности и «Ковер»

Режим беспилотной опасности действовал почти 12 часов, а «Ковер» — почти четыре

На территории Татарстана сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Об этом сообщило МЧС России. Режим беспилотной опасности действовал почти 12 часов, а «Ковер» — почти четыре.

Напомним, что сегодня, 9 августа, в 10.25 МЧС предупредило жителей Елабуги, Альметьевска и Нижнекамска об угрозе атаки БПЛА.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Тукаевском районе Татарстана были обнаружены остатки трех БПЛА.

Дмитрий Зайцев