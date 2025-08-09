В Татарстане сняли режимы беспилотной опасности и «Ковер»
Режим беспилотной опасности действовал почти 12 часов, а «Ковер» — почти четыре
На территории Татарстана сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Об этом сообщило МЧС России. Режим беспилотной опасности действовал почти 12 часов, а «Ковер» — почти четыре.
Напомним, что сегодня, 9 августа, в 10.25 МЧС предупредило жителей Елабуги, Альметьевска и Нижнекамска об угрозе атаки БПЛА.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Тукаевском районе Татарстана были обнаружены остатки трех БПЛА.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».