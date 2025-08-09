Казанский ТЮЗ получит революционный интерьер с изменяемым пространством — эскизы

Театр юного зрителя ждет масштабная реконструкция с инновационным дизайном

Казанский театр юного зрителя готовится к масштабной трансформации. В концепции обновленного интерьера заложена революционная идея — помещения театра будут трансформироваться в зависимости от спектаклей.

Архитектурный проект, разработанный специалистами «Татинвестгражданпроекта», предусматривает создание гибкого пространства, способного адаптироваться под любые постановки. Как отметила архитектор Елена Валеева, театр уже сейчас демонстрирует свою мобильность, выступая на различных городских площадках, включая трамваи. Это натолкнуло создателей проекта на идею сделать интерьер ТЮЗа таким же универсальным и изменчивым.

Реконструкция здания Восточного клуба, где располагается ТЮЗ, началась в текущем году. Архитекторы обещают, что обновленный театр станет не просто пространством для спектаклей, а настоящей площадкой для творческого взаимодействия со зрителями.

Дмитрий Зайцев